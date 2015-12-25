Полторак обіцяє вирішити проблему "військового туризму" до січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр оборони Степан Полторак.

За словами Полторака, він знає про таке явище як “військовий туризм” окремих військовослужбовців, які обіймають керівні посади, до зони проведення АТО: вони їдуть ненадовго у безпечні місця, на кшталт Краматорська, а потім повертаються й оформлюють собі статус учасника бойових дій.

Він зазначив, що на таких “військових туристів” в бюджеті немає коштів, і тому вже у січні ця проблема буде вирішена.

“Ми поведемо спільну нараду за участі усіх силовиків, які беруть участь в АТО, й обговоримо цю проблему. Тут потрібно наводити лад. Треба припиняти “військовий туризм”, тому що дійсно таке буває, коли військовослужбовець приїхав на тиждень, а отримав статус учасника бойових дій раніше, ніж той, хто півроку воював. Бюджет України не витримає такої кількості учасників бойових дій, які насправді не брали участі у бойових діях. І це взагалі несправедливо для тих хлопців, які щодня ризикують життям. І тут ми наведемо порядок”, - запевнив Полторак.

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У жовтні Міноборони заявляло, що статус був наданий 75 712 військовим, причому за першу половину місяця такий статус отримав 4 481 військовослужбовець та працівник ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, у свою чергу, за даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 16 жовтня статус учасника бойових дій отримали 50,5 тис. правоохоронців.