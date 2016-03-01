Президент підписав закон про вдосконалення захисту професійної діяльності журналістів

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, закон удосконалює законодавчу базу та усуває недоліки законодавчого регулювання питань, пов’язаних із чинним правовим механізмом забезпечення захисту професійної діяльності журналістів.

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Законом передбачено відповідальність за незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю.

Також деталізуються положення Кримінального кодексу, згідно з якими передбачено відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів)".

Законом встановлено, що порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, якщо це було вчинено повторно або щодо державних чи громадських діячів, журналіста, або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, - карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Крім того, встановлено, що незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності - караються штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю - караються штрафом до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 4 років.

Дії, передбачені частиною другою ст. 171, якщо вони були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, - караються штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.