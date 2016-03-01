Комсомольська міськрада просить керівництво України не перейменовувати місто
Комсомольська міська рада Полтавської області просить керівництво країни не перейменовувати місто.
Як передає кореспондент УНІАН, звернення до президента Петра Порошенка та Верховної Ради з проханням відмовитися від планів перейменувати місто Комсомольськ на Горішні Плавні депутати міськради прийняли сьогодні на позачерговій сесії.
Як повідомив мер міста Дмитро Биков, містяни в ході опитувань в основному наполягають на збереженні назви міста.
"Запропонована нова назва міста не має ніякого стосунку до нашого міста і місця, де розташований Комсомольськ. Це не історична назва міста. Будь-яка історична неправда через роки закінчиться брехнею. Місто було і буде Комсомольськом" - заявив Биков.
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Раніше депутати міськради пропонували залишити стару назву Комсомольськ, але з новим тлумаченням: "КОлектив Молодих СОціально МОтивованих Людей - Справжніх Козаків".
Довідка УНІАН. 17 лютого нову назву для Комсомольська - Горішні Плавні - в рамках виконання закону про декомунізацію затвердив профільний комітет Верховної Ради з питань регіональної політики і місцевого самоврядування.
Про те, що парламент збирається перейменувати Комсомольськ на Горішні Плавні, писав також директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятович на своїй сторінці в Facebook.
Серед інших варіантів назви міста були Дніпровськ, Наддніпровськ, Земледар, Борисфен та ін.