Комсомольська міськрада просить керівництво України не перейменовувати місто

Як передає кореспондент УНІАН, звернення до президента Петра Порошенка та Верховної Ради з проханням відмовитися від планів перейменувати місто Комсомольськ на Горішні Плавні депутати міськради прийняли сьогодні на позачерговій сесії.

Як повідомив мер міста Дмитро Биков, містяни в ході опитувань в основному наполягають на збереженні назви міста.

"Запропонована нова назва міста не має ніякого стосунку до нашого міста і місця, де розташований Комсомольськ. Це не історична назва міста. Будь-яка історична неправда через роки закінчиться брехнею. Місто було і буде Комсомольськом" - заявив Биков.

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Раніше депутати міськради пропонували залишити стару назву Комсомольськ, але з новим тлумаченням: "КОлектив Молодих СОціально МОтивованих Людей - Справжніх Козаків".

Довідка УНІАН. 17 лютого нову назву для Комсомольська - Горішні Плавні - в рамках виконання закону про декомунізацію затвердив профільний комітет Верховної Ради з питань регіональної політики і місцевого самоврядування.

Про те, що парламент збирається перейменувати Комсомольськ на Горішні Плавні, писав також директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятович на своїй сторінці в Facebook.

Серед інших варіантів назви міста були Дніпровськ, Наддніпровськ, Земледар, Борисфен та ін.