Декомунізація в дії: влада Комсомольська залишила стару назву і придумала байку про абревіатуру з козаками

Міська влада Комсомольська на Полтавщині після громадських слухань щодо перейменування знайшла спосіб фактично залишити колишню назву на честь комсомолу. На сесії було винесено проект рішення, яким пропонується обґрунтувати назву "Комсомольськ" як таку, що не містить символіку комуністичного (тоталітарного) режиму. Про це повідомила прес-служба Комсомольської міськради.

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У міськраді вирішили скористатися ідеєю місцевого вчителя, що запропонував вважати назву "Комсомольськ" не похідною від "комсомол", а від слів: КОлектив Молодих СОціально МОтивованих Людей (Ь) Справжніх (Ь) Козаків.

"Таким чином, ми виконуємо вимоги Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" і відходимо від такої символіки", - стверджують у міськраді.

Як повідомлялось, раніше в Закарпатській області село Комсомольськ Руськомокрянської сільської ради Тячівського району перейменували на село Німецька Мокра.

Нагадаємо, що 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки".

Згідно із законом, пропаганда комуністичного та/або нацистського тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму й забороняється.

Також забороняється виготовлення, розповсюдження, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі пам'яток, символіки нацистського тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України.