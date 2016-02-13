У Краматорську арештували підозрюваного у розстрілі мобільної групи на Луганщині: йому загрожує довічне

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора ввечері під час прес-конференції повідомив один із адвокатів Свідри Ігор Черняк.

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За його словами, вчора, 12 лютого, Свідру, запевняючи у формальності візиту, викликали до Краматорська до військової прокуратури сил АТО. Черняк підкреслив, що всі слідчі дії з Олександром Свідрою проходили без його адвоката: допит і опитування через поліграф. Зрештою бійцю вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство за обтяжуючих обставин) Кримінального кодексу України, що в тому числі передбачає довічне позбавлення волі.

За відомостями волонтерів, вночі у Краматорську відбувся суд щодо обрання міри запобіжного заходу. На суді був присутній один із адвокатів обвинуваченого Олег Федоров, який прибув до Краматорська вже після пред'явлення обвинувачення та допиту. Підозрюваному обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 вересня 2015 року під Щастям була розстріляна мобільна група по роботі з контрабандою. Внаслідок обстрілу загинули волонтер Андрій Галущенко ("Ендрю") та працівник Державної фіскальної служби, поранення отримали ще троє людей.