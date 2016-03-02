У Дружківці затримали бойовика "ДНР" (відео)
15:52, 02 березня 2016Суспільство
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У Дружківці Донецької області Служба безпеки України спільно з поліцією затримала бойовика терористичної організації «ДНР».
У Дружківці затримали бойовика "ДНР" / sbu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр спецслужби, зловмисник приєднався до терористів у травні 2014 року.
Він зі зброєю в руках чергував на блокпостах та патрулював вулиці міста.
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Як зазначає СБУ, побачивши мародерство та здирництво з боку "ополченців" та російських найманців, розчарувавшись в ідеології "руського міра", він під час наступу українських військ залишив угруповання та повернувся додому.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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