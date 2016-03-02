У Дружківці затримали бойовика "ДНР" (відео)

Як повідомляє прес-центр спецслужби, зловмисник приєднався до терористів у травні 2014 року.

Він зі зброєю в руках чергував на блокпостах та патрулював вулиці міста.

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Як зазначає СБУ, побачивши мародерство та здирництво з боку "ополченців" та російських найманців, розчарувавшись в ідеології "руського міра", він під час наступу українських військ залишив угруповання та повернувся додому.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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