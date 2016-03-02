На судовому засіданні у справі Савченко побачили автора фейкового сюжету про "розп'ятого хлопчика"

Про це повідомляє журналіст УНІАН Роман Цимбалюк.

"Де можна зустріти автора сюжету про "слов'янського хлопчика"? Правильно, на суді над Савченко! Ображаються товариші на нашу Надію. Не звикли, коли їх називають брехунами", - написав Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, держзвинувачення Росії вимагає для Савченко 23 роки колонії.



Нагадаємо, в липні 2014 року російський "Перший канал" випустив сюжет про публічну страту дитини в Слов'янську. Галина Пишняк, яка представилася біженкою з Слов'янська, розповіла, що військові нібито прибили хлопчика до дошки оголошень.

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Українська влада сюжет російського телеканалу назвала фейком і частиною інформаційної війни. Крім того, низка журналістів провела розслідування і не знайшла доказів заяви Пишняк.

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Пізніше "Перший канал" визнав, що сюжет про "розп'ятого хлопчика" був випущений в ефір без доказів.

Крім "чудес" про "розп'ятого хлопчика" і двох рабів для кожного карателя, російська пропаганда неодноразово вкидала фейки про причини падіння малазійського "Боїнга", коли загинуло 298 осіб.

Рупори режиму Путіна постійно вигадують нові спекуляції, або за допомогою підроблених супутникових фотографій, або, висловлюючи припущення, що українські навчання ППО вийшли з-під контролю.