Пенітенціарна служба розбереться, чому поліцейського Олійника помістили в загальний блок СІЗО

Про це заявила начальник відділу по взаємодії з засобами масової інформації ДПтСУ Катерина Денисюк, повідомляє 112.ua.

"У зв'язку з появою такої інформації керівництвом служби було прийнято рішення про проведення службової перевірки. В даний час співробітники центрального апарату нашого відомства працюють у цій установі, щоб з'ясувати всі обставини і знайти підтверджуючі факти сказаного самим Олійником, або спростувати. Проводиться службова перевірка, і в разі підтвердження якогось факту або побиття Олійника, або порушень співробітниками установи вимог законодавства - щодо посадових осібі будуть прийняті кардинальні рішення, та їх буде притягнуто до відповідальності", - зазначила вона.

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За словами Денисюк, адміністрація установи несе пряму відповідальність за всі процеси, що відбуваються в установі. У тому числі за розміщення ув'язнених.

"У зв'язку з святковими днями, перевірка планується в найкоротші терміни, до кінця цього тижня будуть результати", - підкреслила вона.

Нагадаємо, в загальному блоці СІЗО сталась бійка за участю патрульного поліцейського Олійника, заарештованого за звинуваченням в умисному вбивстві пасажира BMW в ході погоні за порушником в ніч на 7 лютого.