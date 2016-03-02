У СІЗО сталося "зіткнення" патрульного Олійника з іншим ув'язненим - депутат

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Антон Геращенко.

«У Сергія синець на губі. Тільки що з'ясувалося, що в Лук'янівському СІЗО випадково або по злому наміру було допущено його розміщення з іншими правопорушниками, в результаті чого у нього сталося зіткнення з іншим ув'язненим у слідчому ізоляторі», - написав він.

За словами Геращенко, адвокати Олійника вимагають від прокуратури розпочати кримінальне провадження за фактом недбалості службових осіб СІЗО за фактом нанесення тілесних ушкоджень їх підзахисному.

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Геращенко також зазначив, що на засідання Апеляційного суду Києва щодо оскарження арешту Олійника приїхали понад 40 його односельців із села Тирлівка Бершадського району Вінницької області.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який в компанії трьох інших чоловіків в нетверезому стані перебував в цьому автомобілі. Столична прокуратура порушила за даним фактом кримінальне провадження.

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Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Олійнику - пред'явлено звинувачення в перевищенні повноважень і умисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд Києва заарештував його на два місяці. Однак захисники Олійника оскаржили це рішення в апеляційній інстанції.