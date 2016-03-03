Майже 10 тисяч українців отримують пенсію в Угорщині

Як повідомляє Мукачево.нет, пов'язано це зокрема зі спрощеною процедурою отримання угорського громадянства, якою скористалося чимало мешканців Закарпаття.

Якщо в 2010 році їх було зареєстровано 981, то за минулий рік вже 2283 людини, інформують офіційні відомства Угорщини.

Наразі 9288 українців отримують пенсію в Угорщині ще за радянським договором 1963 року між країнами.

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Якщо у 2006 році на виплати пенсій в Угорщині колишнім громадянам України витрачалося з бюджету 441 млн форинтів, то в 2015 році ця сума збільшилася до 1 млрд 117 млн форинтів.

Мінімальна пенсія в Угорщині складає 25 тисяч форинтів, що вдвічі перевищує мінімальну в Україні, середня – 75 тисяч форинтів.

Натомість українці в Угорщині подеколи отримують пенсію більше 100 000 форинтів (майже 10 000 гривень), оскільки надають документи, які надають таке право – вислугу років, високі зарплати, відповідальні посади та дипломи про вищу освіту.

Про перегляд угорсько-радянського договору, за яким нараховуються пенсії в Угорщині, вже давно йде дискусія в пресі. Однак наразі уряд сусідньої країни ще не готовий його переглянути.