Савченко щодо своєї "справи": Обвинуваченню навіть у Росії ніхто не вірить

Про це вона сказала під час засідання суду, повідомляє "112 Україна".

"Вам ніхто навіть в Росії не вірить. Ви облажались, хлопці, по повній", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 березня, Савченко заявила, що може розпочати сухе голодування, якщо суд буде затягувати з винесення їй вироку.

«Якщо суд бере більше двох тижнів на винесення вироку, який і так продиктований зверху і давно написаний, то я оголошую сухе голодування із завтрашнього дня, і вирок ви будете виносити мені посмертно без мене», - сказала Савченко.

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Українську льотчицю в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.

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В середині грудня минулого року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третю з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня держзвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.