УНІАН знімає з вирішення одну з проблем УНІАН-Підтримки

Серед переможців був чоловік, який просив допомоги у легалізації будівництва на краю Биковнянського лісу.

Після детального аналізу заявки, спілкування з заявником та опрацювання наданих фактів агенція вирішила відмовити у допомозі прохачу через невідповідність заявки цінностям та правилам проекту: фактично, прохач порушив закон, здійснивши самовільне будівництво і намагався уникнути наслідків своїх дій.

Принагідно команда УНІАН-Підтримки нагадує усім читачам, що агенція допомагає людям вирішувати їхні проблеми, а не обходити закон.

Таким чином, замість відхиленої проблеми, агенція бере до вирішення наступну за кількістю читацьких голосів заявку, а саме - Олени Дехтяренко, яка просить допомоги у виконанні Україною рішення Європейського суду з прав людини.