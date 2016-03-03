Голова Волинської облради Палиця запропонував варіант вирішення житлового питання бійців АТО

Головною темою зустрічі стало житлове питання бійців АТО.

Так, Палиця пропонує у містах відшукати ділянки під зведення багатоповерхівок, у яких частину квартир забудовник міг би виділяти під квартири для бійців АТО.

Згідно із законодавством, учасники АТО можуть отримати 10 сотих землі у місті, 15 в селищі чи 25 в селі.

Однак, на сьогодні, чимало бійців перебувають у черзі на отримання земельних ділянок, але, землі, а особливо в межах міст та поблизу них, практично немає. Окрім того, навіть отримавши землю, часто не вистачає коштів на зміну її цільового призначення або її раціональне використання.

Тому забезпечення можливості бійцям АТО отримувати квартири у багатоповерхівках – цілком реальний варіант для вирішення їхніх житлових проблем.

"Наші зусилля варто об'єднати. Ми допоможемо вам знайти землю в Луцьку або за межами міста і будівельну організацію, яка зведе житловий будинок, де ви гарантовано отримаєте житло. В обласному бюджету ми знайдемо можливість, аби виділити певні кошти на комунікації для таких багатоповерхівок та облаштування інфраструктури поблизу них", - звернувся Палиця до керівників громадських організацій

Водночас, за словами голови наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктора Чорнуха, під таку програму у Луцьку знайдено три ділянки по 3 гектари.

Палиця зазначив, що, згідно із попередніми прогнозами, за рік в такий спосіб, можна освоїти 5 гектарів землі, а це – можливість виділити 200 помешкань для бійців АТО.

За його словами, аби отримати квартири у новобудовах, бійці не повинні претендувати ще й на земельні ділянки. Бійці АТО, які від наділів не мають наміру відмовлятися, можуть об’єднатися у сільськогосподарські кооперативи, що дасть можливість створити нові робочі місця.

Так, Палиця запропонував підписати відповідну угоду, в якій передбачити продаж землі лише в межах кооперативу. Коштами на сільськогосподарську техніку та вирощення нового врожаю, за словами голови облради, також допоможуть.

Представник Спілки учасників АТО Ярослав Мудрик, у свою чергу, підтримав таку ідею.