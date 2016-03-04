"США - ворог людства": учнів сільської школи біля Придністров'я на уроках годують "киселівщиною" (фото)

В "класній роботі" українською мовою відображені популярні тези кремлівської антиамериканської пропаганди.

"У 1919 році США заслали в Росію агентів під назвою більшовики для державного перевороту і економічної кризи. (...) США, будучи нашими союзниками, мобілізували війська, коли радянська армія вже увійшла в Німеччину і надали продовольчу допомогу. Всі, хто з'їв консерви, отруїлися на смерть. Зараз усіма таємними, але злочинними засобами США прагнуть до світового панування", - написав учень під час уроку.

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Крім того, в "класній роботі" говориться, що США почали війну між Росією і Україною, а також у Камбоджі і Лівії.

"Підсумки: США є головним ворогом людства", - такою фразою закінчується запис з уроку.

Кучурган - село в Одеській області на кордоні з молдавської версією "ДНР" - "Придністров'ям". Там патріотів України... Опубліковано Volodymyr Runets3 березня 2016 р.

За словами журналіста, в цьому селі українських патріотів не люблять, а в школі більшість вчителів навмисно замовчують про те, хто вбиває наших громадян на Сході.

"Кучурган - село в Одеській області на кордоні з молдавської версією "ДНР" - "Придністров'ям". Там патріотів України (в основному) не люблять, хоча після майдану місцева "еліта" активно стала перефарбовуватися в жовто-сині барви. У місцевій школі ви не зустрінете фото героїв АТО, там не всі вчителі розкажуть дітям, хто такі "кіборги", більшість навмисно промовчить про те, хто вбиває наших співгромадян на Сході", - пише Рунець.

"Якщо з фронтовою зоною хоч якось зрозуміло, то тут кричуще. Хоча, я особисто сумніваюся, що проблема суто в інформаційному полі", - зазначає він.

Як повідомляв УНІАН, екс-співробітники російських телеканалів розповіли, як Кремль перетворив телебачення РФ в пропагандистську машину.

Розмови зі співробітниками були спочатку записані колишнім заступником головного редактора каналу "Росія 24" і "Росія 2" Олександром Орловим, звільненим з телебачення в липні 2013 року за пости на підтримку Олексія Навального.

Так, за словами колишнього співробітника ВГТРК, була летючка в лютому 2014 року, коли головний редактор сказав, що починається "холодна війна".