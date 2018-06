"Хунта" і "укропи": у Росії розповіли, як Кремль змусив ЗМІ перетворитися на пропагандистську машину

Як пише Colta.ru, розмови зі співробітниками були спочатку записані колишнім заступником головного редактора каналу "Росія 24" і "Росія 2" Олександром Орловим, звільненим з телебачення в липні 2013 року за пости на підтримку Олексія Навального.

Так, за словами колишнього співробітника ВДТРК, була летючка в лютому 2014 року, коли головний редактор сказав, що починається "холодна війна".

"Не інформаційна, тому що про інформаційну всі вже розуміли, вона почалася набагато раніше. А "холодна", яка для багатьох була атавізмом. Він сказав, що настала епоха, порівняно з якою 70-80-і — дитяче белькотіння, тому ті, хто не хоче брати участь, можуть знайти собі яку-небудь іншу сферу діяльності, поза інформаційним каналом. А всі решта — welcome to the club", - цитує видання співрозмовника.

Як зазначив екс-співробітник ВДТРК, пішли одиниці, спокійно "без особливого биття посуду".

Екс-співробітник ВДТРК розповів, що пропагандистські сценарії формувалися на спеціальних зборах, які спочатку проводив Олексій Громов, а пізніше - прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Зрозуміло, що якщо це Україна, то треба висвітлити максимально повно, по одному сюжету в день обов'язково з Криму, Донецька, Києва. У березні 2014-го, після референдуму, ще було традиційне завдання — з Криму не менше одного оригінального сюжету в день, можна більше. Кожен день треба було розповідати, як Крим розвивається, як процвітають науки і ремесла, зростає добробут і радість новознайдених громадян. "Хунта", "укропи", "бендерівці" — це для ведучих, для тих, хто в кадрі. Для них ці формулювання опрацьовувалися на вузьких зустрічах", - сказав співрозмовник, зазначивши, що з вуст головного редактора такі формулювання ніколи не звучали.

Кореспонденти в свою чергу "виконували абсолютно технічну функцію підставки під мікрофон — підійти до потрібного спікера, зняти потрібний стендап, вимовити потрібну інформацію".

"Коли були перші мінські зустрічі йшлося про якийсь мир, була заборона на використання слів "фашисти", "бандерівці", "хунта". Потім ситуація відкотилася назад, і все відновилося. Коли Стрєлков почав захоплювати міста, йому надавалися всі ефірні майданчики, включали прямо і криво. Потім треба було його відвести в тінь, і ми просто перестали його так багато показувати", - поділився подробицями екс-співробітник ВДТРК.

На його думку, якщо порівнювати з часами грузинської війни, то цього разу система пропаганди "була заточена ідеально", а "заточка робилася не за три дні і не за летючку. Тижнями, місяцями, роками".

Між каналами перестала існувати конкуренція: "було розпорядження з Адміністрації президента про те, що годі мірятися і показувати, хто тут більш ексклюзивний".

Як розповів екс-співробітник ВГТРК, між працівниками також не виникало дискусій, були тільки емоційні сплески і то, тільки між людьми, які один одному дещо довіряли.

"Не всі з усіма розмовляли. Була певна атмосфера недовіри — потенційно хто-небудь міг донести. В основному всі такі, як Дмитро Кисельов, тролі 50-го рівня — чи як він там себе називає. Серед них відсотків 40-50 ходило на Болотну, і їм все це категорично не подобалося. Але вони не йшли, причини банальні — сім'ї, кредити. Плюс всі розуміли, що йти нікуди. Але 25% було переконаних, які вважали, що роблять вірну справу", - зазначив він.

Крім того, пропагандистський "ручний режим поширювався навіть на погоду".

"От треба терміново запросити Вільфанда, щоб він сказав, що буде страшна зима. Є загальна тенденція нагнітати, що вони від нас залежать — зараз ми вам газ не пустимо, і ви замерзнете. Вони і тринділи весь час: "Нас чекає холодна зима". Нам так і говорили на зборах: "Робіть більше пекла!", - цитує видання медійника.

За його словами, прямі лінії з Путіним також повністю зрежисовані: "організовують зустрічі з потрібними людьми, вибирають тематику, все це узгоджується мільйон разів. Є передпоказ так званий, як для тата і мами в театрі. Репетиція, повний прогін".

Він зазначив, що хоч в топ-менеджменті люди були недурні, і всі тонкі моменти вони обговорювали в найбільш вузьких колах, а не на великих редакційних летючках по 25-30 осіб, але пропагандистська політика була абсолютно непроникною, що було частиною "холодної війни".