У день пам'яті Ярослава Мудрого митрополит Антоній нагадав, що може допомогти українським політикам

Про це сказав керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич), повідомляє Центр інформації УПЦ.

"Як домогтися того, щоб люди, наділені владою, були чесними, робили добро, щиро служили своїй країні? Дискусії про це точаться в нашому суспільстві десятиліттями. Як правило, все зводиться до пошуку механізмів контролю, які не дозволятимуть державцю сходити на манівці. Очевидно, це правильно. Але ми рідко згадуємо про інший запобіжник – духовний. Державний діяч, який слухається голосу совісті, який має страх Божий, не стане корупціонером, не буде ані красти, ані чинити несправедливо – навіть коли за ним ніхто не стежить. Цього навчає сьогоднішніх можновладців святий правитель Ярослав", – зазначив владика.

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За його словами, "є ще один надважливий вимір державного служіння: турбота про духовне життя народу".

"У сучасному секуляризованому світі превалюють матеріальні цінності. Але чи достатньо людині лише ситості і комфорту? "Не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, що виходить із уст Божих", – каже Господь (Мф 4:4). Благовірний князь Ярослав подає приклад розбудови не просто держави, а держави християнської. Він доносив євангельське світло язичникам, створив систему духовної освіти, відкрив усім доступ до християнської книги, будував храми і монастирі. За його правління була заснована колиска нашого чернецтва – Києво-Печерська лавра, за його повелінням у Києві збудували Софійський собор", – зазначив митрополит Антоній.

"Думаю, нам усім варто пам’ятати слова благовірного князя Ярослава із його заповіту синам: "Якщо будете жити в любові між собою, то Бог буде з вами. Він підкорить вам усіх ворогів, і будете жити в мирі. Якщо ж будете ненавидіти один одного, сваритися, то і самі загинете, і погубите землю батьків і дідів ваших, яку вони придбали працею своєю великою", - підсумував митрополит Антоній.