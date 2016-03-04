Пайєтт назвав суд над Савченко "фарсовим та обурливим"

Про це він написав в "Твіттері". "Був радий бачити Марію Савченко (матір Надії - УНІАН) вчора. "Суд" над Надією фарсовий та обурливий. Її повинні відпустити", - написав дипломат.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодовку – третю з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня російське держзвинувачення вимагало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко у виголошенні останнього слова. Після дебатів суддя закрив засідання, додавши, що процес продовжиться 9 березня.

У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає суху голодовку.