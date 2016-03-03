Захист закликав російський суд виправдати Савченко

Полозов знову повторив, що захист льотчиці вважає справу "божевіллям, сфальсифікованим на догоду інтересам політичного керівництва країни", передає Бі-бі-сі. "У вас є шанс не стати співучасниками цієї вакханалії правового нігілізму", - сказав він, звертаючись до суду.

Читайте такожПісля вироку Савченко розпочнеться політичний процес її звільнення – адвокат

Дебати сторін по справі Савченко почалися в середу з виступу сторони звинувачення. Прокурори вимагали для льотчиці покарання у вигляді 23 років ув'язнення в колонії.

Сьогодні слово надали захисту. Виступав першим адвокат Ілля Новіков. Він заявив, що захист впевнений у звільненні Савченко незалежно від вироку. "Я абсолютно переконаний, що протягом цього року і найближчих місяців за підтримки дружніх нам організацій вдасться домогтися політичного звільнення Надії Савченко", – зазначив він.

Пізніше очікується виступ з останнім словом самої Надії Савченко.

Савченко в Росії звинувачують у причетності до смерті російських журналістів Ігоря Корнелюка і Антона Волошина, загиблих 17 червня 2014 року в Луганській області України. Захист доводить, що вона потрапила в полон до того, як загинули російські журналісти.