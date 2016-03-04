США вимагають звільнення Савченко

Про це заявив речник Державного департаменту США Джон Кірбі, йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту.

Кірбі заявив, що позиція Сполучених Штатів щодо Савченко залишається незмінною.

"Вона повинна бути звільненою. Ми заявляли про це увесь час. Вона була затримана безпідставно, ми хочемо бачити її вільною, відправленою додому...", - наголосив Кірбі.

Речник зазначив, що інформацію про намір Савченко оголосити сухе голодування він бачив з повідомлень ЗМІ. За його словами, така акція жодним чином не вирішить ситуацію.

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"Ми хочемо, щоб її звільнили негайно, незалежно від цього. Але очевидно, що якщо вона насправді розпочне голодування, тоді, безсумнівно, стан її здоров'я стане додатковою проблемою і підвищить невідкладність врегулювання цієї проблеми. Вона повинна бути звільненою", - наголосив Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, Савченко Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетинанні російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

У середині грудня минулого року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона у знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня держзвинувачення вимагало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко у виголошенні останнього слова. Після дебатів суддя закрив засідання, додавши, що процес продовжиться 9 березня.

У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав, і від завтрашнього дня починає сухе голодування.