Сакварелідзе назвав справу "діамантових" прокурорів внутрішнім Майданом у ГПУ

Починання наштовхнулося на сильний опір з боку керівництва прокуратури, йдеться у розслідуванні "Української правди".

Крім того, слідчих Генеральної інспекції, які вели справу, звинуватили в тому, що вони припустилися низки помилок у процесуальному провадженні.

Конфлікт дійшов до того, що президенту особисто довелося мирити генпрокурора Шокіна і його заступника Сакварелідзе перед камерами в АП. Проте публічне примирення не допомогло, а лише відстрочило серйозний конфлікт, йдеться у розслідуванні видання.

Сакварелідзе зазначив, що справа "діамантових" прокурорів стала фактично "внутрішнім Майданом" у системі Генпрокуратури. За його словами, це була унікальна операція.

"120 працівників, включаючи СБУ і наших працівників, одночасно працювало у цій справі...120 осіб оперів, слідчих, спецпідрозділ "Альфа" і так далі працювали так, що не було жодного грама витоку інформації. Цим операція і була унікальна", - заявив Сакварелідзе.

Він розповів, що справа почалася зі звернення до нього депутата "Народного фронту" В'ячеслава Костянтиновського, який розповів йому про "наїзд" прокуратур на піскове підприємство.

"Це звичайний рекет з боку прокуратури... Мені надсилають відео. Я з цим відео пішов до першого заступника генпрокурора і показав. Я кажу: "Ось, я цю людину знаю, ось така ситуація". Він каже: "Та він бандит!". "Якщо він бандит, то людину треба посадити за бандитизм. Давайте розберемося в нашій частині: що наш слідчий робить з людьми у балаклавах на якомусь підприємстві?", - обурився заступник генпрокурора.

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За словами Сакварелідзе, він звернувся по допомогу до голови СБУ Василя Грицака, і той дав на цю справу Віктора Трепака.

"Президент був у курсі... Шокін тоді був в Америці, його оперували. Я кажу, що потрібні надійні люди. Він (Грицак – Ред.) мені прислав Віктора Трепака і його хлопців", - розповів він.

За його словами, до цього в прокуратурі не було такого прецеденту.

"Це внутрішній контраст прокуратури. Прокуратура сьогодні складається з двох частин. Народ вже знає, що не всі погані в прокуратурі, що є нормальні люди, які готові працювати.., і є інші люди, які заважають", - вважає Сакварелідзе.

"Вже з'явився контраст. В якомусь плані це внутрішній Майдан в системі прокуратури. Ніхто в цій системі цього не робив", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого заступник генпрокурора Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури України.

"Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у Генпрокуратурі України. Шокін забрав у мене всі функції та інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі і у справі так званих "діамантових прокурорів". Однак, причини того, чому в Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати - вони значно глибші", - заявив Касько.