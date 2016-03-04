Ініціатива "21 листопада" та Заповідник "Софія Київська" представили спільний просвітницький проект

Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості працюватиме у форматах круглих столів, публічних лекцій та дискусій, освітнього онлайн майданчику, міжнародних конференцій, видавничого проекту та дитячої "Школи Анни Ярославовни".

Презентацію відвідав Міністр культури України В’ячеслав Кириленко, котрий нагадав, що у 2016 році відзначається 1000-річчя початку княжіння Ярослава Мудрого, який розбудував Київську Державу, завершив будівництво Софії Київської, відкрив перші школи, створив бібліотеку, написав кодекс законів та породнився з Європою.

Протоієрей Георгій Коваленко, православний священник та керівник проекту ВПУСС зазначив, що метою проекту є пропагування загальнолюдських, європейських та біблійних цінностей, формулювання цінностей сучасних українців, пропонування їх світові.

"В рамках Університету ми прагнемо відновлення єдиної Київської Митрополії, яку знали за часів Ярослава Мудрого, і в якої були свої чіткі уявлення про світ" – прокоментував заснування Університету Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа та учасник Ініціативи "21 листопада".

Варто зазначити, що на презентації було анонсовано ряд запланованих заходів, серед яких публічна лекція "Ідеологія і Релігія" від Архімандрита Кирила Говоруна публічна просвітницька лекція "Великий піст: традиції і сучасність" протоієрея Георгія Коваленка.