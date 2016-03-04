У Полтаві автомобіль нардепа Бублика збив 12-річного хлопчика

Як повідомляє Головне управління поліції в Полтавській області, ДТП сталася на перехресті вулиць Фрунзе та Леніна.

Автомобіль під керуванням помічника Бублика, в якому перебував і сам депутат, збив 12-річного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу.

За словами самого Бублика, автомобіль їхав зі швидкістю близько 30 км/год.

Хлопець стегном розбив лобове скло. Швидка допомога приїхала оперативно. Потерпілого у супроводі його батька госпіталізували.

У лікарні повідомили, що потерпілий перебуває у стані середньої тяжкості, ближче до задовільного - у нього забиття, а переломів немає.

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