У Полтаві автомобіль нардепа Бублика збив 12-річного хлопчика
16:52, 04 березня 2016Суспільство
719 0
Сьогодні в Полтаві в результаті ДТП за участю автомобіля позафракційного народного депутата Юрія Бублика було госпіталізовано дитину.
Депутат Бублик на місці ДТП / Фото poltava.today
Як повідомляє Головне управління поліції в Полтавській області, ДТП сталася на перехресті вулиць Фрунзе та Леніна.
Автомобіль під керуванням помічника Бублика, в якому перебував і сам депутат, збив 12-річного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу.
За словами самого Бублика, автомобіль їхав зі швидкістю близько 30 км/год.
Хлопець стегном розбив лобове скло. Швидка допомога приїхала оперативно. Потерпілого у супроводі його батька госпіталізували.
У лікарні повідомили, що потерпілий перебуває у стані середньої тяжкості, ближче до задовільного - у нього забиття, а переломів немає.
Читайте такожМер Полтави на своєму авто збив депутата міськради та кількох пікетувальників (фото, відео)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter