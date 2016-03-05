Адвокат Савченко закликав провести всесвітню акцію на її захист

Про це сказав у програмі Шустер Live, передає LB.ua.

"Саме зараз настає кульмінаційний момент у боротьбі за Надію Савченко. Ми в цейтноті через голодування Наді. Я закликаю українські громади по всьому світу вийти 9 березня 2016 року на третій GLOBAL DAY #FreeSavchenko в день суду. У день народження Тараса Шевченка! І пам'ятайте, Савченко може не пережити сухе голодування", - пише Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

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2 березня держзвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання, додавши, що процес продовжиться 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав, і з 4 березня починає сухе голодування.