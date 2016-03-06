Напад на авто депутата Івано-Франківської облради від УКРОПу кваліфіковано як замах

Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської обладміністрації.

Інцидент стався в місті Долина. Експерти-вибухотехніки після огляду місця події встановили, що причиною вибуху був підрив гранати РГД-5 невстановленою особою.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження.

"Справу порушено за статтею "замах на вбивство", ми ведемо переговори щодо забезпечення охорони потерпілого", – повідомив голова Івано-Франківської обласної організації УКРОПу Микола Палійчук, зазначивши, що зараз надходить великий обсяг інформації, яка стосується події, однак багато відомостей суперечливі.

УКРОП звертається до міністра внутрішніх справ Арсену Авакову з вимогою забезпечити ретельне розслідування інциденту на Івано-Франківщині.

Олександр Матусевич є директором ДП "Вигодський лісгосп". На останніх місцевих виборах за Матусевича проголосувало 42,98% виборців його округу.

На посаду директора держпідприємства він був призначений після Революції гідності. Матусевич - активний громадський діяч, під його керівництвом підприємство постійно допомагає учасникам АТО і їх сім'ям, волонтерам, які возять допомогу в зону бойових дій.