В очікуванні заборони Меджлісу невідомі розбили скло його Сімферопольського відділення

Про це координатор комітету із захисту прав кримськотатарського народу, член Меджлісу Ескендер Барієв написав на своїй сторінці в Facebook.

"Розбили скло в приміщенні Сімферопольського регіонального меджлісу за адресою: м. Сімферополь, вул. Чехова, 20. Акції проти Меджлісу і кримськотатарського народу тривають. При цьому в сукупності хуліганські й так звані "правоохоронні", і "судові" дії", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, представники окупаційної влади вирішили подати позов до "Верховного суду Республіки Крим" про заборону діяльності на півострові Меджлісу кримськотатарського народу.

Чергове засідання суду з цього питання призначено на 10 березня.

ООН і ЄС висловили стурбованість із приводу намірів окупаційної "влади" Криму заборонити Меджліс.