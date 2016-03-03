Заборона Меджлісу: окупаційна "влада" Криму перенесла судове засідання

Про це повідомив лідер кримських татар, народний депутат України з фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафа Джемілєв на своїй сторінці в Twitter.

"Окупанти перенесли судове засідання щодо заборони Меджлісу на 10 березня на 9.30", - зазначив він.

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Як повідомлялося раніше, так званий "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська направила до "Верховного суду" Криму позов про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на підставі ст.9 закону РФ "Про протидію екстремістській діяльності" і вручила заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову копію позову про заборону діяльності організації.