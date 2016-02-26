В ООН порадили кримським окупантам утриматися від заборони Меджлісу

Віце-президент Постійного форуму ООН з питань корінних народів Олівер Лооде радить окупантам утриматися від можливої заборони Меджлісу кримськотатарського народу, яка би стала атакою на всі корінні народи світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час обговорення теми боротьби кримських татар за Батьківщину в рамках міжнародного Форуму "Крим – це Україна. Анексований півострів між минулим та майбутнім".

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Під час обговорення дипломат, голова БФ "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко відзначив такий метод гноблення як "нищення здатності до організації". "Немає потреби знищити весь народ. Сьогодні окупант розуміє, що йому достатньо знищити центри управління. Це, перш за все, Меджліс і Курултай. Не дозволити їм працювати у звичних режимах і створити штучні замінники: нових лідерів, нові альтернативні організації, які будуть представлятися активно російською пропагандою, і представляються", - сказав він.

Своєю чергою, Лооде, говорячи про можливу заборону Меджлісу, висловив думку, що "є висока вірогідність, що окупаційна влада заборонить діяльність Меджлісу на території Криму", і наголосив, що якщо так станеться, то це буде "грубе порушення колективних прав кримськотатарського народу як корінного народу Криму і України".

Так, він підкреслив, що якщо окупаційна влада заборонить Меджліс, то це буде "прямою атакою на кримськотатарський народ як корінний народ". "У непрямому плані це і атака на всі корінні народи світу, і на ці міжнародні норми, які є глобальним консенсусом, про колективні права корінних народів", - сказав Лооде.

Представник ООН наголосив, що якщо окупаційна влада так вчинить, то найбільшої шкоди від цього зазнають навіть не самі кримські татари, а Росія. "Тому що на міжнародних майданчиках, таких як Постійний форум з питань корінних народів та інші, Росії подобається себе уявляти як захисника прав, принаймні, корінних народів Росії. Для цього виділяються серйозні засоби, фінансові засоби, дипломатичні засоби", - додав він.

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Таким чином, у випадку спроби заборони Меджлісу, "усі спроби Росії показувати себе як позитивну державу у сфері корінних народів - це буде все нейтралізовано". "Навіть більше, я думаю, що це матиме негативні наслідки для Росії. І можливо, що навіть у досить близькому майбутньому", - сказав Лооде і порадив "не заборонити Меджліс і з тим поважати міжнародне право і норми".

Як повідомляв УНІАН, у Криму представники окупаційної влади вирішили подати позов до "Верховного суду республіки" про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на півострові.