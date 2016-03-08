Мама Савченко вирушила до Росії, щоб підтримати доньку в суді

Про це УНІАН повідомив народний депутат України від ВО «Батьківщина» Олексій Рябчин. «Група народних депутатів разом мамою Надії – Марією Іванівною Савченко відбули до Росії, щоб підтримати нашу героїню», - сказав Рябчин.

Читайте такожСавченко не скаржиться на умови в СІЗО і готується до завтрашнього засідання суду - правозахисницяРаніше 78-річна Марія Савченко записала відеозвернення до світових лідерів із закликом докласти всіх зусиль до звільнення незаконно утримуваної в РФ української льотчиці, яка оголосила сухе голодування.

Довідка УНІАН. Савченко почала сухе голодування з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їх словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.

Уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що російська влада дозволила українським лікарям оглянути Савченко 9 березня.

Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.