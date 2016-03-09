У Львові екс-кандидат у депутати роз’їжджав п’яним за кермом і побив поліцейського

01:34, 09 березня 2016
Суспільство
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У Львові екс-кандидат у депутати міської ради роз’їжджав п’яним за кермом і побив поліцейського.

facebook.com/lvivpolice

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, сьогодні патрульні виявили автомобіль Range Rover, який перебував в орієнтуванні.

На вимогу працівників поліції зупинитись та на ввімкненні червоні проблискові маячки водій не реагував. Пізніше автомобіль вдалося зупинити, однак водій відмовлявся виходити з позашляховика і пред'являти будь-які документи. Водій заявив, що надасть документи «виключно в Личаківському відділі поліції».

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«Прибувши у відділ поліції, водій і там не хотів пред'являти жодних документів. Завдяки кмітливості поліцейських, особу вдалося встановити, ним виявився 43-річний львів'янин, який в 2015 році балотувався до Львівської міської ради. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння і від проходження медичного огляду відмовився», - інформує прес-служба поліції.

facebook.com/lvivpolice

Стосовно затриманого громадянина складено два адмінпротоколи: за ст.130 ч.1 (Керування в стані сп'яніння) та ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню) КУпАП, а також винесено дві постанови за ст.126 (Відсутність відповідних документів на право керування транспортним засобом) та ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку).

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Під час оформлення даних документів водій спробував зіпсувати протокол про керування в стані алкогольного сп'яніння і при цьому погрожував поліцейським звільненням. Потім чоловік здійснив напад на одного з працівників поліції, завдавши йому декілька ударів в плече та в голову. Поліцейський зняв побої в медзакладі.

Як зауважили у поліції, чоловіку доведеться відповідати за ст. 345 ч. 2 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) та ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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