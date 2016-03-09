Сьогодні у багатьох містах України та світу відбудуться акції "Свободу Надії Савченко!"
Сьогодні у багатьох містах України та світу відбудуться акції на підтримку української льотчиці Надії Савченко (#FreeSavchenko!), яка з 4 березня почала сухе голодування на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.
У Києві акція розпочнеться об 11.00 біля Посольства РФ.
Як повідомляв УНІАН, 6 березня на акції на підтримку української льотчиці масово пройшли громадяни в Україні та в багатьох країнах світу.
Савченко вимагали звільнити США, ЕС, євродепутати, близько 270 відомих громадських діячів політиків та митців із 20 країн світу.
7 березня президент України Петро Порошенко заявив, що Україна звернулася з листом до країн ЄС і США з проханням посилити тиск на Росію для звільнення льотчиці.
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Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їхніми словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.
Уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що російська влада дозволила українським лікарям оглянути Савченко 9 березня.
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Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.
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В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.
Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.