На одній з одеських вулиць пролунав вибух

У Малиновському районі Одеси сьогодні на вулиці пролунав вибух.

Як повідомили УНІАН у Малиновському відділі поліції Одеси, до чергової частини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Хімічна, 35, стався вибух. У цьому місці, як зазначили в главку, розташовано чотири підприємства.

Читайте такожВ Одесі біля генконсульства РФ поліція застосувала сльозогінний газ

На місце події прибули найближчі поліцейські автопатрулі, які підтвердили факт вибуху й наявність пошкодження асфальтового покриття біля 2-поверхової будівлі. За вказаною адресою направили слідчо-оперативну групу Хмельницького відділення поліції та експертів-вибухотехніків.

Попередньо встановлено, що на місці вибуху відсутні будь-які металеві частини й уламки, які б свідчили про вибух гранати. Ймовірною причиною гучного звуку невідомого походження могло стати спрацьовування саморобного пристрою. Наразі всі обставини події встановлюються.