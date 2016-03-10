Через вибух у під'їзді багатоповерхівки в Бердянську госпіталізовано місцевого мешканця

Як повідомляє Головне управління поліції у Запорізькій області, 9 березня о 16:25 до Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що в під'їзді будинку по вулиці Перемоги стався вибух.

На місце події негайно виїхало керівництво Бердянського відділу поліції, слідчо-оперативна група, кінологи та спеціалісти вибухово-технічної служби.

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З місця події каретою швидкою допомоги до місцевої лікарні доставили мешканця цього будинку 1998 року народження з пораненнями грудної клітини. За попередньою інформацією, саме у нього в руках вибухнув невстановлений предмет, ймовірно – граната.

Всі обставини інциденту встановлюються. Відомості про подію внесені до Єдиного обліку.