У Києві можуть подорожчати вода, тепло і метро

У Києві наприкінці літа ціни на деякі житлово-комунальні послуги можуть зрости удвічі, а проїзд у метро – до 1 грн. 20 коп.

Про це газеті “По-киевски” (№153 від 9 липня 2008 року) заявив голова постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства, представник фракції Громадського активу Києва і голова правління ЗАТ “Київенергохолдінг” Юрій БОНДАР.

Як він наголошує, служби, що надають ці послуги, є на межі банкрутства. У зв’язку з цим Ю.БОНДАР вбачає два виходи: або підвищувати тарифи, або отримувати постійні дотації із держбюджету.

Одночасно з цим, прес-секретар Ю.БОНДАРЯ Оксана ДМИТРОВСЬКА пояснила, що тарифи, залежні від міської влади, є значно заниженими. “Наприклад, вода і водовідвід, за які сьогодні сплачують 1,48 грн., повинні коштувати 2,82 грн. на кубічний метр. А проїзд у метро – як мінімум 1,20 грн.”, - зазначила О.ДМИТРОВСЬКА.

Вона також підсумувала, що собівартість тарифів за тепло на 60% вища за ті розцінки, що існують сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, Секретаріат Президента України занепокоєний невмотивованими тарифами на житлово-комунальні послуги, які встановлені в окремих регіонах. Про це заявив 7 липня під час селекторної наради з головами обласних держадміністрацій заступник глави Секретаріату Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Він наголосив, що розрахунок цих тарифів часто здійснюється закрито, без діалогу з громадою, що провокує конфлікти з місцевою владою. При цьому заступник глави Секретаріату зазначив, що підвищення тарифів має такий негативний наслідок як накопичення заборгованостей за оплату комунальних послуг. Значна сума цих заборгованостей свідчить про колосальні проблеми у ЖКГ, переконаний Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Заступник глави Секретаріату закликав регіони встановлювати обгрунтовані тарифи і прозоро здійснювати цю політику.