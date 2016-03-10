Аксьонов пояснив збій мобільного зв'язку в окупованому Криму

Про це Аксьонов написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, 8 березня відбувалося блокування мобільного зв'язку в окупованому Криму. Як пояснив Аксьонов, це пов'язано з тим, що підрядники компанії «К-Телеком» «виконували переналаштування обладнання, внаслідок чого стався збій в роботі основного комутатора зв'язку і випадання ряду базових станцій».

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За словами Аксьонова, комутатор був проведений в одній з країн, які підтримують санкції щодо РФ, а також осіб і компаній, розташованих в окупованому Криму.

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«Компанією ТОВ «К-Телеком» буде придбано новий комутатор зв'язку китайської компанії взамін обладнанню, чий виробник підтримує санкційний режим, що ускладнює лагодження техніки, що вийшла з ладу, і робить неможливим гарантійний ремонт. Даний крок дозволить надалі унеможливити виникнення подібних ситуацій та покращить роботу оператора», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.