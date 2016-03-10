На Вінниччині активісти блокували трасу міжнародного значення з вимогою відставки керівника поліції

Як повідомили УНІАН очевидці, рух було перекрито сьогодні палаючими шинами на в’їзді в приміське селище Стрижавка, де знаходиться міст через річку Десенка.

У блокуванні траси взяли участь близько 40 осіб, серед яких були й чоловіки – кримськотатарські переселенці.

Після повідомлення про те, що до Вінниці їде делегації від керівництва Міністерства внутрішніх справ, проїзд трасою було розблоковано і рух відновлено.

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За даними місцевих ЗМІ, одна з активісток Таїса Гайда з літа 2014 року опікується кримськими татарами, які мешкають у с.Гущенці Калинівського району Вінницької області, та підтримують одне з радикальних екстремістських мусульманських течій.

Також за неофіційною інформацією, саме ці переселенці й стали причиною, через яку ряд вінницьких активістів вимагають відставки Шевцова, який ніби то відмовив переселенцям створити власне військове угрупування на території Вінницької області.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вінниці близько 50 представників Автомайдану з Одеси, Житомира, Тернополя, які разом з кількома місцевими активістами вимагали відставки Шевцова, звинувачуючи його в сепаратизмі, палили шини біля будівлі обласного главку поліції і перекривали на кілька годин рух однієї з центральних вулиць міста.

Сьогоднішній акції передували звинувачення з боку вінницьких активістів, загалом у соцмережах, на адресу Шевцова, який є вихідцем із окупованого Севастополя, у сепаратизмі. Інтернет-користувачі розмістили скріпи з акаунту керівника обласної поліції, де фігурує його спільна фотографія з боксером і депутатом Держдуми Росії Миколою Валуєвим, який відвідував Крим під час так званого «референдуму», організованого Росією, та фото його дітей біля військового авто з російськими номерами.

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На ці звинувачення Шевцов також відповідав у соцмережі, що фото було зроблене під час військового параду у травні 2013 року. Щодо фото з Валуєвим, то він повідомив, що це було знято задовго до окупації Криму.

Також активісти звинувачують керівника поліції області в тому, що його дружина і діти досі живуть у Криму.

Шевцова призначено начальником поліції Вінницької області 28 січня 2016 року, а 5 лютого його було представлено особовому складу.