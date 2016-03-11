"Українська залізниця" у п'ятницю проведе акцію на підтримку Савченко

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник департаменту інформаційної політики і зв'язків з громадськістю "УЗ" Даниїл Ваховський.

Він зазначив, що не багато хто знає, що Савченко починала кар'єру військового в залізничних військах, де вона служила радистом.

Зокрема, у п'ятницю, 11 березня, о 14.10 усі потяги в Україні дадуть гудок в знак підтримки української льотчиці.

К общенациональной кампании #FreeSavchenko подключается почти 300 тысячный коллектив УЗ. Не многие знают, что Надежда на... Posted by Daniel Wachowski on Thursday, March 10, 2016

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Її захист відкидає обвинувачення, заявляючи, що на момент загибелі російських журналістів Савченко вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинності Савченко.

9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що продовжуватиме сухе голодування, розпочате 4 березня на знак протесту проти затягування з оголошенням вироку.

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Разом з тим стан здоров'я Савченко різко погіршився.

По всьому світу проходять акції біля російських посольств і консульств з вимогою звільнити Савченко.