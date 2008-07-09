Черновецький готує найбільший продаж землі за рік

Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації готує найбільший продаж землі за рік і планує реалізувати через земельні аукціони 59 ділянок.

Як повідомляє газета «Экономические известия» (№ 116 від 9 липня 2008 року), про це стало відомо 8 липня на першому засіданні Комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури. Депутати вирішили винести питання продажу близько половини ділянок на найближчу сесію міськради.

«Щодо цих ділянок до моменту торгів має бути готовий проект землевідведення зі стартовою ціною. Кількість ділянок у списку може змінитися. Ми ще не одержали висновки по всіх них від усіх служб. Наприклад, від Головархітектури, управління екології, юридичного управління», - повідомив заступник начальника ГУ земресурсів Андрій ТАРНОПОЛЬСКИЙ.

У свою чергу в.о. начальника ГУ Юрій КУЛАКОВСЬКИЙ додав, що «в 2008 році планувалося одержати 1,9 млрд. грн. від продажу землі, а одержано всього 739 млн. грн. Від придбання землі її орендарями нам потрібно одержати ще 285 млн. грн.».

За даними Держкомзему, за п`ять місяців 2008 р. у країні на земельних торгах продано 116 вільних від забудови земельних ділянок, а на семи ділянках продано право оренди. Загальна площа проданих на аукціонах ділянок і прав на їх оренду - 76,2173 га, загальна вартість - 114,6 млн. грн. (у т.ч. площа ділянок, на які продано право їх оренди, становить 3,1 га, загальна їх вартість - 15,4 млн. грн.).

Як повідомляв УНІАН, 8 липня голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Микола ПРИСЯЖНЮК (фракція Партії регіонів) прогнозує розгляд парламентом пакета законопроектів щодо ринку землі в жовтні цього року.