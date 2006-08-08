По Буковині пронісся смерч

Через проходження смерчу територією Кіцманського району Чернівецької області, в селі Іванківці були частково пошкодженні дахи 42 житлових будинків, зруйновано один недобудований будинок. Стихією спричинено обриви 10 ліній електропередач та пошкоджено газові вводи до трьох житлових будинків. У населеному пункті одразу ж було проведено аварійне відключення від електропостачання, а з метою недопущення вибуху газу, село відключили від газопостачання.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС України у Чернівецькій області, до місця виникнення надзвичайної ситуації були направлені рятувальники Головного управління та Кіцманського райвідділу МНС України в Чернівецькій області, аварійна бригада газової служби та аварійно-ремонтна бригада району. Рятувальники провели очистку доріг та господарств від повалених дерев, забезпечивши при цьому проїзд транспорту до найбільш постраждалих ділянок. В той же час відбулось засідання комісії з питань ТЕБ та НС, де були обговорені шляхи врегулювання ситуації. Збитки, завдані стихією, наразі встановлюються.

Також до ліквідації наслідків зливи у Герцаївському та Новоселицькому районах та в м. Чернівці було залучено пожежно-рятувальні підрозділи ГУ МНС України в Чернівецькій області, 9 одиниць спеціальної техніки. Своєчасно залучивши спеціальну техніку та обладнання, рятувальники зуміли відкачати воду й мінімізувати збитки підтоплень.

Сильний зливовий дощ став причиною аварійного відключення від електропостачання окремих сіл Новоселицького, Сторожинецького, Хотинського, Кіцманського, Кельменецького, Сокирянського, Заставнівського та Глибоцького районів. Роботи з відновлення енергопостачання тривають.