Українських лікарів досі не пропустили до Савченко - адвокат

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив один із її адвокатів Микола Полозов.

"Ситуація з Савченко не зрушила ні на дюйм. Українських лікарів не пустили. Сестра Віра чергує біля СІЗО. Омбудсмен (Росії - ред.) Памфілова мовчить", - йдеться в повідомленні.

Ситуация с Савченко не сдвинулась ни на дюйм. Украинских врачей не пустили. Сестра Вера дежурит у СИЗО. Омбудсмен Памфилова хранит молчание. #FreeSavchenko Posted by Nikolay Polozov on Friday, March 11, 2016

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Також про те, що до Надії Савченко не пустили лікарів написла в Facebook її сестра Віра.

"Напружені і замерзлі співробітники СІЗО і поліції РФ запитують нас, коли ми вже поїдемо. Ми поїхали, але ненадовго. Лікарів до Наді так і не пустили. Будемо мобілізувати політикум", - зазначила Віра Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Її захист відкидає звинувачення, заявляючи, що на момент загибелі російських журналістів Савченко захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинності Савченко.

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9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня. Льотчиця заявила, що буде продовжувати сухе голодування, розпочате 4 березня в знак протесту проти затягування з оголошенням вироку.

Разом з тим стан здоров'я Савченко різко погіршилося.

В усьому світу проходять акції біля російських посольств і консульств з вимогою звільнити Савченка.