Прикордонники засікли російську авіацію на кордоні з окупованим Кримом
14:53, 12 березня 2016Суспільство
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На адміністративній межі з АР Крим прикордонні наряди від Бердянського загону виявили польоти російської авіації.
Літальні апарати рухалися вздовж адмінмежі над тимчасово окупованою територією півострова / dpsu.gov.ua
Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, йдеться про 4 російських вертольоти Мі-8 та Мі-24.
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"Літальні апарати рухалися вздовж адмінмежі над тимчасово окупованою територією півострова. По даному факту поінформовані взаємодіючі підрозділи ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
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