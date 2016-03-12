Прикордонники засікли російську авіацію на кордоні з окупованим Кримом

14:53, 12 березня 2016
Суспільство
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На адміністративній межі з АР Крим прикордонні наряди від Бердянського загону виявили польоти російської авіації.

пограничники, пограничник / dpsu.gov.ua

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, йдеться про 4 російських вертольоти Мі-8 та Мі-24.

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"Літальні апарати рухалися вздовж адмінмежі над тимчасово окупованою територією півострова. По даному факту поінформовані взаємодіючі підрозділи ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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