В селі на межі з окупованим Кримом знайшли схованку з мінами й гранатометами (фото)

18:22, 05 лютого 2016
Суспільство
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У селі Червоний Чабан Херсонської області, що межує з окупованим Росією Кримом, Служба безпеки України виявила схованку з військовими засобами ураження.

sbu.gov.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, у рамках відкритого провадження за ч. 1 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшук в одному з житлових будинків села.

Співробітники спецслужби вилучили міни калібру 82 мм, гранатомети, тротил, гранати, саморобні вибухові пристрої та набої до автоматичної зброї.

Тривають оперативно-слідчі заходи.

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sbu.gov.ua

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