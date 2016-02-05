В селі на межі з окупованим Кримом знайшли схованку з мінами й гранатометами (фото)
18:22, 05 лютого 2016Суспільство
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У селі Червоний Чабан Херсонської області, що межує з окупованим Росією Кримом, Служба безпеки України виявила схованку з військовими засобами ураження.
СБУ знайшла схованку боєприпасів у будинку мешканця Червоного Чабана / sbu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, у рамках відкритого провадження за ч. 1 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшук в одному з житлових будинків села.
Співробітники спецслужби вилучили міни калібру 82 мм, гранатомети, тротил, гранати, саморобні вибухові пристрої та набої до автоматичної зброї.
Тривають оперативно-слідчі заходи.
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На межі з Кримом знайшли схованку з мінами / sbu.gov.ua
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