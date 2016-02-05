В селі на межі з окупованим Кримом знайшли схованку з мінами й гранатометами (фото)

У селі Червоний Чабан Херсонської області, що межує з окупованим Росією Кримом, Служба безпеки України виявила схованку з військовими засобами ураження.

Як повідомляє прес-центр СБУ, у рамках відкритого провадження за ч. 1 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшук в одному з житлових будинків села. Співробітники спецслужби вилучили міни калібру 82 мм, гранатомети, тротил, гранати, саморобні вибухові пристрої та набої до автоматичної зброї. Тривають оперативно-слідчі заходи. Читайте такожПрикордонники зафіксували ворожий БПЛА та реактивний літак на межі з окупованим Кримом

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