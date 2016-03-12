На Черкащині декомунізували Шевченка

Про це свідчить перелік рішень ХІІ сесії міської ради VII скликання від 18.02.2016, опублікований на сайті міськради, інформує "Рідна Черкащина".

Перейменування вулиці Шевченка здійснювалось виконанням закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки". Які критерії визначили чиновники, щоб "підігнати" вулицю Шевченка в "закон про декомунізацію", невідомо.

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Іншим рішенням міської ради від того ж 18.02.2016 та на виконання того ж "закону про декомунізацію" була перейменована вулиця Жовтнева. І вже їй присвоїли ім'я Тараса Шевченка.

Масові перейменування призвели до того, що в Смілі вже три вулиці Шевченка. Принаймні, цей казус зафіксований на Гугл-мапс. Третя знаходиться в мікрорайоні Гречківка, вона названа на честь старшини Шевченка (так зазначено на паперовій версії карти міста Сміла).

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Як повідомляв УНІАН, раніше на Закарпатті вулицю Леніна перейменували на честь Леннона.