Чоловік крав «москвичі» та «жигулі», щоб здати на брухт

У місті Костянтинівка Донецької області затримано 35-річного чоловіка, який викрав і здав у металобрухт 6 автомобілів.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, навесні цього року зі стоянок, які не охороняються, в Краматорську в різні дні зникли п`ять автомобілів "Москвич", а також один автомобіль "Жигулі". Усі автомобілі не були обладнані сигналізацією. Невдовзі оперативники натрапили на слід зловмисника - жителя сусідньої Костянтинівки, раніше тричі судимого за крадіжки. Його було затримано під час спроби викрадення сьомого автомобіля - "Жигулів" третьої моделі.

Стосовно підозрюваного порушено кримінальну справу, його заарештовано і поміщено в камеру ізолятора тимчасового утримання. Перевіряється причетність зловмисника до інших злочинів.