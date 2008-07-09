Людям Луценка дали додатково 20 мільйонів

Сьогодні Міністерством внутрішніх справ України було врегульовано проблему безперебійної видачі закордонних паспортів.

Питання оплати подальшого виготовлення бланків цих документів узгоджено з Міністерством фінансів України та Бюджетним комітетом Верховної Ради, для чого МВС виділено 20 млн. грн., повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Таким чином буде ліквідовано й заборгованість перед концерном «ЄДАПС», який є виробником бланків закордонних паспортів.

Водночас МВС закликає усі зацікавлені сторони у розпал сезону відпусток не створювати безпідставний ажіотаж навколо питання оформлення документів на виїзд за кордон громадян України.