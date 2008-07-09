Людям Луценка дали додатково 20 мільйонів
18:58, 09 липня 2008Суспільство
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З Мінфіном погоджено
Сьогодні Міністерством внутрішніх справ України було врегульовано проблему безперебійної видачі закордонних паспортів.
Питання оплати подальшого виготовлення бланків цих документів узгоджено з Міністерством фінансів України та Бюджетним комітетом Верховної Ради, для чого МВС виділено 20 млн. грн., повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Таким чином буде ліквідовано й заборгованість перед концерном «ЄДАПС», який є виробником бланків закордонних паспортів.
Водночас МВС закликає усі зацікавлені сторони у розпал сезону відпусток не створювати безпідставний ажіотаж навколо питання оформлення документів на виїзд за кордон громадян України.
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