У Римі відбулася акція з вимогою звільнити Савченко та інших ув’язнених в Росії українців

Як передає Радіо Свобода, акція відбулася на площі біля античного Пантеону, популярного серед туристів місця.

Активісти роздавали перехожим листівки із закликами: «Зупиніть, Путіна!», «Звільніть Савченко, яка несправедливо ув’язнена в Росії!», також у листівках була інформація про перебіг бойових дій на сході України.

Один з організаторів акції Олесь Городецький заявив, що «італійська преса, на відміну від інших західних видань, ігнорує питання Савченко, тому ми поширюємо цю інформацію на площі, щоб світ знав, що війна в Україні триває».

Чимало туристів зупинялися біля людей з українською національною символікою і розпитували про причини акції.

Активісти української громади вкотре закликали італійський уряд допомогти Україні у політичній, дипломатичній та гуманітарній сферах.

Акції на підтримку і з вимогою звільнення Савченко проходять в багатьох країнах світу.

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Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетинанні російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики і потім примусово переправили до Росії. Савченко незаконно утримується в РФ із середини літа 2014 року.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Оголошення вироку Савченко очікується 21-22 березня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі.

Савченко почала сухе голодування з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

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10 березня один із її адвокатів Марк Фейгін повідомив, що льотчиця припинила сухе голодування, розпочате 4 березня, однак стан її критичний.

Українські медики з початку тижня перебували у Ростові-на-Дону, очікуючи надання дозволу відвідати льотчицю. Сьогодні інший адвокат Савченко Микола Полозов повідомив, що комісія українських лікарів була змушена залишити Росії, діставши від влади відмову щодо зустрічі з Савченко з метою обстеження стану її здоров'я.