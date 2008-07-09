Італійський партнер Газпрому продаватиме газ... Росії

Італійська енергетична компанія Eni підписала з ВАТ "ТГК-9" контракт на постачання природного газу, ставши, таким чином, першою європейською компанією, яка експортуватиме газ на російський ринок. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті Eni.

Згідно з угодою між "донькою" Eni - Eni Energhia - і ТГК-9, на 2010 рік італійська компанія має поставити російській стороні 350 мільйонів кубометрів газу. У 2011 році Eni планує експортувати до Росії 900 мільйонів кубометрів газу. Про ціну, за яку Eni продаватиме газ до Росії, не йдеться.

Eni є партнером російської газової монополії "Газпром" у проекті газогону "Південний потік", який зв`яже Росію і Італію через дно Чорного моря. Будівництво газогону почнеться в 2008 або 2009 році, а постачання газу "Південним потоком" заплановані на 2013 рік. Крім того, наприкінці червня стало відомо, що фірма Saipem, яка на 43 відсотки належить Eni, одержала контракт на прокладку газопроводу Nord Stream ("Північний потік"), який зв`яже Росію і Німеччину через дно Балтійського моря.

Лента.ру