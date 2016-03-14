Митрополит Антоній розповів про мету Великого посту

Великий піст, у який сьогодні вступають православні християни – це час серйозної та інтенсивної роботи над собою, розповів керуючий справами Української Православної Церкви Московського патріархату митрополит Антоній, повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

«Це дивовижний період нашого життя, коли нам потрібно змінитися. Ми називаємо Великий піст духовною весною. Як після зимової сплячки відроджується природа, так і людина покликана до того, щоб за цей короткий час пробудитися від гріховного сну і присвятити своє життя боротьбі з власними недоліками», – сказав митрополит.

За його словами, неприпустимо перетворювати піст лише в утримання від їжі – без молитви, покаяння і боротьби зі своїми гріховними нахилами.

«Якщо ви просто не будете їсти, не розуміючи духовного змісту посту, то можете завдати шкоди своєму здоров'ю, а користі від цього не буде ніякої», – пояснив архієрей.

«За цей великопісний період нам доведеться ніби прожити всю історію людства, яка пронизана гріховними справами, звичаями і устремліннями. Важливо пам'ятати: з гріхом Бога не зустріти. Гріх загороджує людині шлях назустріч Богові, воскреслому Господу Іісусу Христу. І тому весь Великий піст повинен бути пронизаний духовним плачем, баченням своїх недоліків і боротьбою з усім, що заважає людині жити. І тоді, очистивши свою душу, ми зможемо гідно і радісно зустріти Воскресіння Христове», – підкреслив митрополит Антоній.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, 14 березня у православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до 1 травня - Воскресіння Христового.

Великий піст складається з Чотиридесятниці - сорока днів - і Страсної седмиці - тижня перед Великоднем.

З особливою суворістю посту дотримуються в першу і страсну седмиці. У чистий понеділок утримуються від їжі. В інший час: понеділок, середа, п'ятниця - сухоядіння (хліб, фрукти, овочі); вівторок, четвер - гаряча їжа без олії; субота, неділя - їжа з олією.

Великий піст - це час очищення душі від пристрастей і гріховних помислів, час відмови від шкідливих звичок.

Під час Великого посту віруючі намагаються уникати всього, що віддаляє людину від Бога, щоб гідно підготуватися до зустрічі Воскресіння Христового.