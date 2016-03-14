Активісти оприлюднили приголомшливе відео з рейду місцями нелегального видобутку бурштину

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації. "Перше, що кидається в очі, на під'їзді до самого місця видобутку - це дорога важка спецтехніка, яка стоїть тут просто на приватних подвір'ях під відкритим небом", - йдеться в повідомленні.

Активісти повідомляють, що біля Кухітської Волі одночасно працюють майже 100 мотопомп. "Можете собі уявити, як одночасно працюють, наприклад, 100 дизельних генераторів, які стоять практично один біля одного? От і ми не могли до 11 березня. Відчуття таке, ніби ти раптом потрапив на зйомки фільму "Шалений Макс": якесь просто демонічне поєднання людей, техніки, металу, бензину та залишків природи, де це все відбувається", - діляться враженнями від побаченого активісти.

"Людей тут працюють сотні одночасно, якщо цей екоцид можна назвати "працею". Безліч різноманітної спецтехніки: трактори, екскаватори, мотопомпи, за допомогою яких і намивають бурштин, у тому числі десятки військових вантажівок, якими організовано перевозять помпи разом зі "старателями"", - зазначається в повідомленні.

Активісти повідомили, що бурштинщики тут нікого не бояться, не ховаються - "народ просто приїжджає на мотоциклах, автомобілях, мікроавтобусах, конях і буквально біля дороги з ходу починає "працювати". Розуміємо, що без погодження "згори", це все просто нереально було б "непомітно" організувати".

"Верх цинізму цієї ситуації зрозуміли тоді, коли якоїсь миті помітили... шкільний автобус, що проїжджав з дітьми просто по тій самій дорозі, обабіч якої і трудилися бурштинові старателі. "Гарний" приклад для наступних поколінь, що тут ще сказати. Та й дійсно, навіщо та школа і навчання, коли тут без будь-якої освіти можна отримувати тисячі, а то й десятки тисяч гривень за день, якщо пощастить, вимиваючи бурштин у себе під ногами?", - підкреслюють активісти

Такою ця ділянка біля річки Веселуха була ще відносно недавно, в 2013 та 2014 роках.

У повідомленні АвтоМайдану зазначається, що в липні 2015 року Петро Порошенко грозився поїхати без кортежу в одну з трьох областей (Рівненська, Волинська, Житомирська), де масово видобувають бурштин і показати, хто і яким чином там кришує цей нелегальний бізнес. "Так ми готові пану президенту показати такі місця, але чи готовий він нарешті дотриматися свого слова? Тут у нас дуже великі сумніви", - підсумували активісти.