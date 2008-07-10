Підрозділи Антикорупційного бюро підпорядковані міністрові

Найближчим часом в шести регіонах України запрацюють підрозділи Антикорупційного бюро Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Києві на зустрічі з офіцерами зв’язку провоохоронних органів іноземних держав, акредитованими в Україні, повідомив керівник Центрального управління Антикорупційного бюро Олександр ДЕМІДОВ.

Він пояснив, що підрозділи АКБ підпорядковуватимуться безпосередньо міністру внутрішніх справ та його першому заступнику.

Разом з тим О.ДЕМІДОВ поінформував присутніх про стан боротьби МВС і ГУБОЗ з корупцією та оргзлочинністю.

Зокрема, за його словами, цього року за матеріалами ГУБОЗ до кримінальної відповідальності притягнуто 2,5 тисячі осіб, ліквідовано 152 канали незаконного надходження в України наркотиків.

Порушуючи тему корупції, О.ДЕМІДОВ зазначив, що "на сьогоднішній день найбільш корумпованою сферою в Україні є земельна сфера".

У свою чергу, в прес-службі ГУБОЗ МВС України повідомили, що протягом першого півріччя органами внутрішніх справ викрито понад 2 тисячі фактів хабарництва, складено понад 1,5 тисячі протоколів про корупцію, з яких по 1169 вже винесено судове рішення.