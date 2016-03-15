Тука анонсував початок реалізації проекту "Стіна" на Луганщині
09:16, 15 березня 2016Суспільство
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Тука каже, що на Луганщині цей проект ще не реалізовувався взагалі.
Тука заявив, що реалізація проекту почнеться вже за декілька тижнів / Фото УНІАН
За декілька тижнів на Луганщині почнеться реалізація проекту з облаштування державного кордону між Україно та Російською Федерацією «Стіна».
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Про таке в ефірі «5 каналу» повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.
«На Луганщині цей проект ще не реалізовувався взагалі. Тільки, я сподіваюся, може через два-три тижні, як погода буде нормальна, почнуться роботи. Мова йде про облаштування кордону між Україною і Російською Федерацією. Це не стосується лінії розмежування», - повідомив Тука.
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