Тука анонсував початок реалізації проекту "Стіна" на Луганщині

За декілька тижнів на Луганщині почнеться реалізація проекту з облаштування державного кордону між Україно та Російською Федерацією «Стіна».

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Про таке в ефірі «5 каналу» повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

«На Луганщині цей проект ще не реалізовувався взагалі. Тільки, я сподіваюся, може через два-три тижні, як погода буде нормальна, почнуться роботи. Мова йде про облаштування кордону між Україною і Російською Федерацією. Це не стосується лінії розмежування», - повідомив Тука.